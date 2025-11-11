Inicia vacunación contra influenza

CIUDAD VALLES.- Comenzó la temporada de vacunación contra la influenza y piden no hacer caso a redes sociales sobre estos temas, porque es necesario protegerse contra males respiratorios en esta temporada.

Un total de 35 mil 748 dosis serán aplicadas desde el pasado mes de octubre hasta el mes de abril, que es la temporada invernal, dentro del calendario de la Secretaría de Salud en Valles, Ébano, Tamuín, El Naranjo y Tamasopo, los municipios que comprenden la Jurisdicción Sanitaria V.

La doctora Daniela Ruiz Huerta, de Prevención de la Salud mencionó que aunque se hayan vacunado en los meses de enero o febrero de este año, es importante volver a protegerse con el biológico nuevamente, porque hay nuevos serotipos de influenza circulando en la región.