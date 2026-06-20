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Inician 48 horas de huapango en Xilitla, sin parar

Multitud de bailadores intentará romper un récord Guiness

Por Redacción

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Inician 48 horas de huapango en Xilitla, sin parar
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      XILITLA.- Comenzaron las 48 Horas de Huapango, en Xilitla, con las que una multitud de bailadores intentará romper un récord Guiness.

      A las cinco de la tarde de este viernes, comenzaron a bailar decenas de parejas de bailadores de huapango que tienen la meta de moverse al ritmo de la música tradicional hasta las cinco de la tarde de este domingo 21 de junio, en una extenuante prueba que significaría romper un récord mundial de esta actividad y que sería certificado por la gente de la Fundación Guiness, que es una autoridad internacional que registra marcas mundiales de todo tipo de disciplinas.

      Serán 23 tríos los que se alternarán durante el maratón de baile y el domingo podrán saber los proclives al huapango si se cumplió la meta.

      Este evento fue atestiguado por la Secretaría de Turismo Estatal y Federal. 

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