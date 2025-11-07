Inician rosarios guadalupanos

Matehuala.- Iniciaron los 46 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe en diferentes sectores de la ciudad, donde la gente está acudiendo con gran fe y devoción, pues la también llamada Virgen Morena es una de las imágenes que mayor fervor tiene dentro de la iglesia católica.

En diferentes calles de la ciudad se puede observar que la gente cumple con los rosarios en honor a la Morena del Tepeyac, donde la gente le lleva danzas, así mismo al término de cada rosario ofrecen comida a quienes los acompañaron, esta es una tradición que cada año se hace dentro de la fe católica.

Son cuarenta y seis rosarios, ya que simbolizan las cuarenta y seis estrellas impresas en el manto de la imagen de la Virgen Morena, la idea es terminar los rosarios con la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre.

En Matehuala en los diferentes barrios de la ciudad se llevan a cabo los rosarios, las personas salen a recorrer cuarenta y seis domicilios, donde cada día una familia recibe la imagen de la Guadalupana para tener un año lleno de bendiciones de acuerdo a la fe católica.

La Diócesis de Matehuala el 12 de diciembre hace una mega peregrinación donde piden a los participantes de los rosarios reunirse en el Parque Álvaro Obregón para salir al Santuario de Guadalupe.