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Iniciará AN encuesta para elegir candidatos

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Iniciará AN encuesta para elegir candidatos
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      CIUDAD VALLES.- A partir de esta semana, comenzarán encuestas para que los ciudadanos elijan al Coordinador Municipal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad (candidato) a la Presidencia municipal de Valles y otros municipios por parte del Partido Acción Nacional.

      En concordancia con lo dicho por Enrique Dahud Uresti, secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PAN, el Comité Nacional de este partido dio a conocer que desde el 20 de septiembre habría ejercicios de consulta a ciudadanos para que elijan al coordinador en Defensa de la Patria en cada municipio y los resultados los darían a conocer a finales de mes.

      Con este ejercicio, Acción Nacional sería el primer instituto político en tener aspirantes listos para la etapa de inscripciones, antes del cierre de este año.

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