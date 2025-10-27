Iniciarán el curso Jóvenes al volante

Ciudad Fernández. -Abren las inscripciones para el curso Jóvenes al volante, hay cupo limitado por lo que los interesados deberán acudir a registrarse para aprender a manejar un vehículo. Autoridades municipales dieron a conocer que las clases de manejo han sido todo un éxito, ya que quienes acuden aprenden y pueden manejar una unidad motriz conociendo las reglas elementales de tránsito.

Prueba de ello es que es de mayor demanda, las inscripciones se encuentran abiertas a partir de hoy y hasta el 31 de octubre en el Instituto Municipal de la Juventud.

Las clases iniciarán el 10 de noviembre y podrán participar menores de edad, con la autorización del padre.

Los requisitos son ser originarios de Ciudad Fernández, comprobante de domicilio y de INE.

Las clases teóricas las impartirán en el departamento de Educación Municipal y las prácticas de manejo en los terrenos de la Feria del Refugio, por lo que se les recomienda a las personas interesadas que se registren, porque se tendrá cupo limitado.