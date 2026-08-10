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Estado

Iniciarán operativo contra motociclistas

Se aplicarán sanciones contra chofer que no traiga casco

Por Carmen Hernández

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Iniciarán operativo contra motociclistas
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      Lagunillas.- A partir del 2 de septiembre se aplicarán sanciones a los motociclistas que no porten el casco como debe ser, anunció la dirección de Tránsito Municipal. 

      La corporación policíaca dio a conocer que lamentablemente se han presentado una serie de accidentes por parte de motociclistas que manejan a exceso de velocidad y sin traer el casco para protegerse en caso de un accidente, que es el principal para salvar su vida.  

      Señalaron que desde el pasado 1 de agosto y hasta el 1 de septiembre, se llevará a cabo una campaña de concientización sobre el uso del casco, pero puesto no traerlo en la moto.  

      A partir del 2 de septiembre se estarán aplicando multas, enfatizaron, que pueden llegar hasta la retención de la unidad. 

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      El objetivo es evitar que los jóvenes que lleguen a sufrir un accidente, por no portar el casco de manera adecuada o manejar a exceso de velocidad, pueden llegar a perder la vida, ya que es una obligación traer el casco.

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