Estado

Instalan centros de atención agraria en ZM

Por Carmen Hernández

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Instalan centros de atención agraria en ZM

RIOVERDE.-A punto de concluir el año y la Procuraduría Agraria ha instalado 9 Centros de Atención Agraria en la Zona Media, también se han realizado 59 cambios de comisariado ejidal como parte del proceso de reordenamiento. 

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, dio a conocer que la finalidad es acercar los servicios a la población en general para que no eroguen recursos en el traslado a otros lugares para cualquier trámite por tierras ejidales.  

En el 2025 se han instalado 9 Centros, se han realizado 100 Juicios Agrarios, 150 listas de sucesión. Señaló que se espera cumplir con los indicadores del Programa Operativo Anual en especial de las Mujeres, con el objetivo de cumplir el compromiso 53 presidencial. 

El funcionario relato que ayer se acudió al municipio de Cárdenas para instalar el Centro de Atención.

