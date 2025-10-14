Instalan módulos de revisión médica

RIOVERDE.- A partir de hoy y hasta el 19 de octubre habrá módulos instalados realizando exploraciones mamarias sin costo en la plaza principal, como parte de las acciones del mes rosa.

Continúan las actividades en el marco de la campaña Luz Rosa, para que mujeres puedan prevenir cáncer de mama.

En la plaza principal se llevó a cabo la inauguración del Mercadito Rosa donde estuvieron presentes el alcalde Arnulfo Urbiola Román, los regidores Isaías Rivera, Sergio Villanueva y Rosa María Huerta Valdez, el director de ISSSTE Federico Badillo Anguiano, la titular del Hospital General IMSS Bienestar Edith Reynaga, entre otros funcionarios.

Fueron inaugurados los módulos de salud para detección de cáncer de mama, que estarán vigentes hasta el próximo 19 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se realizará exploración de mamas a las féminas que lo soliciten y en caso de detectarse alguna anomalía, la paciente será canalizada a una mastografía en el Centro de Salud del Refugio o ISSSTE, para un diagnóstico más seguro sobre algún riesgo para la paciente, previniendo una atención oportuna del mal.