logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Fotogalería

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Instalan puestos de cempasúchil

Por Carmen Hernández

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Instalan puestos de cempasúchil

RIOVERDE.- En la Plaza Fundadores se tiene a la venta de flor de cempasúchil y coronas los puestos estarán ofreciéndola hasta el 2 de noviembre. 

María Martínez dio a conocer que tiene años dedicándose a la venta de flores de cempasúchil, que solo se cosecha en esta temporada. 

Actualmente el ramo tiene un costo de 30 pesos y los oferta en 2 kilos por 50 pesos, la flor proviene de San Bartolo y Llanitos. 

En cuanto a la corona de flores, se tienen a la venta desde los 180 a 220 pesos, según el tamaño. Por lo que hizo un llamado a la población en general para que realicen sus compras en la Plaza Fundadores, donde estarán hasta el 2 de noviembre. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween
Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

SLP

Jesús Vázquez

Los malos priistas se fueron a Morena: SR
Los malos priistas se fueron a Morena: SR

Los malos priistas se fueron a Morena: SR

SLP

Redacción

Regreso gradual a clases en la UASLP
Regreso gradual a clases en la UASLP

Regreso gradual a clases en la UASLP

SLP

Redacción

Facultad de Derecho sigue sin aviso de reinicio de actividades

Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes
Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

SLP

Redacción

Provocan una incisión en la piel y chupan la sangre