Instalan puestos de cempasúchil

RIOVERDE.- En la Plaza Fundadores se tiene a la venta de flor de cempasúchil y coronas los puestos estarán ofreciéndola hasta el 2 de noviembre.

María Martínez dio a conocer que tiene años dedicándose a la venta de flores de cempasúchil, que solo se cosecha en esta temporada.

Actualmente el ramo tiene un costo de 30 pesos y los oferta en 2 kilos por 50 pesos, la flor proviene de San Bartolo y Llanitos.

En cuanto a la corona de flores, se tienen a la venta desde los 180 a 220 pesos, según el tamaño. Por lo que hizo un llamado a la población en general para que realicen sus compras en la Plaza Fundadores, donde estarán hasta el 2 de noviembre.

