Intenta DIF responsabilizar a vecino de mujer enferma

CIUDAD VALLES.- El DIF quería hacer responsable de cuidados en hospital al vecino de una mujer muy enferma e internada en el IMSS que sólo la iba a visitar, debido a que la mujer postrada en cama no tiene parientes cercanos que se hagan cargo de sus cuidados y respondan por su tratamiento.

Antonio Rocha Guerrero tiene 72 años de edad, vive en la calle Pino, de la colonia Florida y, por poco le imponen la responsabilidad hospitalaria de cuidar y de responder por medicamentos y operaciones de la vecina que fue a ver y que no tiene a nadie en el mundo para que vea por ella.

Este miércoles, trabajadoras del DIF le intentaron fincar la responsabilidad por la señora Salinas, vecina contigua de don Antonio, cuando surgió el problema legal de que no hay persona que responda por la señora de 75 años, quien está postrada, con cáncer y sin ninguna persona que responda por ella, puesto que su único pariente es un hermano que está en el asilo de ancianos y tiene más de 90 años.

Don Antonio ha ido a ver a la señora porque está consciente que, salvo un grupo de gatos y un par de perros, nadie hace compañía en el mundo a la señora Salinas.

Trámites engorrosos para quien se queda solo en la vida

El IMSS debe tener un contacto de un paciente para que se haga cargo de las decisiones (operaciones, tratamientos agresivos), pero en esta ocasión no contaba con nadie y aunque hubo notificación al DIF de ello, el personal del Sistema quiso aprovechar la visita de Antonio Rocha para encargarle el paquete de hacerse cargo, cuando él apenas y se cuida también solo, en su casa.

El asunto es que Antonio Rocha narró que cuando quiso preguntar en el IMSS cuándo iba a poder irse (ya se había resignado a lo que el DIF le imponía), en la institución le dijeron que no tenía ninguna responsabilidad.