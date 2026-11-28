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RIOVERDE.- Predio donde serán construidas las casas del Bienestar está invadido por camioneros, que exigen aumento del precio por viaje de material pétreo.

En conferencia de prensa Jesús Guillén Martínez de la Sedatu y César Augusto Aguilar, abogado, dieron a conocer los pormenores de la invasión de 4 hectáreas de terreno donde se hará la construcción de las casas del Bienestar.

Mencionaron que las viviendas del Bienestar serán construidas en los Azahares, se contempla la construcción de 630 viviendas, pero el predio está invadido por 20 camioneros de un sindicato local de transportistas desde el pasado martes 17 de noviembre.

Indicaron que los manifestantes exigen un aumento del precio de viaje de material que están llevando a cabo, pero ya se tenía un presupuesto y no pueden darles una respuesta positiva. Indicaron que solo piden que atiendan el llamado, no es un desarrollo para lucrar, se busca trabajar, se tiene programado el proyecto de las viviendas para un año.

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Pero al bloquear los accesos, se está perjudicando a los beneficiarios, la finalidad es que las obras continúen y avancen según el proyecto establecido.