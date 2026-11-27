¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- La lluvia volvió a estropear los planes para iniciar el proceso de molienda de la zafra 2026-2027.

Cuando las cañeras y el Ingenio Plan de Ayala (IPA) tenían pensado reunir tres mil toneladas de caña para las primeras pruebas que anteceden la zafra, el cielo se rehusó y la lluvia de este jueves y la que vendrá este viernes 27 de noviembre apenas dejaron que acumularan 1 mil 200 toneladas, insuficientes para dar inicio al ansiado proceso de molienda en el Ingenio que se encuentra en la mancha urbana vallense.

Unos cuantos camiones de carga ocupan lugares en el estacionamiento y ahí se quedarán hasta que escampe y se pueda tener la condición climatológica para quemar la gramínea, cortar y transportar.

En este jueves 26 de noviembre, la zafra cumple 11 días de atraso en el Plan de Ayala, se desconoce cuándo iniciaría.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí