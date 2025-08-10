Vivales lucran con la fe católica
Ofrecen diversos artículos y libros a precios elevados
Matehuala.- El obispo de la Diócesis dio a conocer que lamentablemente hay mucha gente lucrando con la iglesia católica, por lo que pide a la población no se dejen engañar, ya que se ha sabido que hay personas que están vendiendo libros muy caros en el pueblo de Villa de la Paz, Matehuala y Cedral y dicen que lo recaudado es a beneficio de la iglesia.
Reiteró que la Diócesis de Matehuala no está vendiendo libros ni biblias muy carísimas por las calles, que los libros y biblias que ellos venden se encuentran en la librería de Catedral o en algunas notarias parroquiales de la Diócesis, pero no tienen vendedores en las calles, además todas las actividades que se hacen a beneficio de la Catedral u otra iglesia, ellos las están anunciando a través de medios de comunicación y sus redes sociales.
Mencionó que es muy recurrente que haya estafadores que se les hace fácil pedir dinero o vender artículos muy caros a nombre de la iglesia, o quieran lucrar con la fe católica, incluso algunos negocios como lo son las manos de Dios en Real de Catorce o las puertas al cielo, que son de una empresa particular, donde se habló con los empresarios, pero a pesar de esto lucran con la fe de la gente.
Agregó que muchas personas creen que las Manos de Dios o las Puertas al cielo son un apoyo para la iglesia católica pero es falso, ya que pertenecen a una empresa particular, y nada de lo que ofrecen es para la iglesia.
