Invita el IMAC a Tus vacaciones de Verano

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RIOVERDE.- A partir del 6 de julio y hasta el 17 se llevará acabo el programa Tus Vacaciones de verano, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imac), por lo que se invita a padres de familia para que inscriban a sus hijos y que aprovechen estas vacaciones para aprender más.

Omar Morales Sánchez director de Cultura, dio a conocer que se tiene todo listo para el campamento, que se ofrecerá del 6 al 17 de julio, para menores de edad en el que se les ofrecerán diversas actividades y manualidades a realizar.

Se estarán impartiendo clases de jazz, ballet clásico, ritmos latinos, manualidades, música y pintura, además de otras actividades.

Las personas interesadas en registrar a los niños deberán acudir a las oficinas del IMAC, para conocer los requisitos.

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Lo que se busca es que los niños desarrollen habilidades artísticas y que aprovechen el periodo vacacional en acciones y actividades.