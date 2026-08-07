Invitan a la donación o intercambio de uniformes
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Ciudad del Maíz.- En la Casa de la Cultura se está llevando la donación e intercambio de uniformes escolares, para apoyar a familias de escasos recursos, los que servirán para sus hijos en el próximo ciclo escolar.
El Centro Libre para las Mujeres continúa realizando diversas actividades para apoyar a la población más vulnerable, por ello lleva a cambio esta actividad.
Este viernes en la Casa de la Cultura se estará llevando a cabo la donación o intercambio de uniforme escolares en buen estado, se invita a personas interesadas como una alternativa para ahorrarse recursos en el próximo ciclo escolar.
Es por ello que se invita a la población en general interesada en uniformes escolares o ropa en general, para que acudan y pueden elegir cualquier ropa que necesiten, la finalidad es apoyar a la población que enfrenta problemas de falta de recursos para la compra de los uniformes para sus hijos.
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