Invitan al jubileo de los maestros

Matehuala.- El presbítero Ciro de la Rosa Ruiz dio a conocer que el 12 de octubre se llevará a cabo el “Jubileo de los Maestros”, este evento será en el Centro Vocacional y tendrán interesantes conferencias por lo que exhorta a los maestros y maestras a que acudan.

El Jubileo de los Maestros iniciará a las ocho de la mañana en la calle Leandro Sánchez número 112 cerca de la Cruz Roja, tendrán dos conferencias muy interesantes, la primera iniciará a las nueve de la mañana, los conferencistas son foráneos y este evento lo realizan con motivo del año del jubileo 2025 que es año de la esperanza.

Expresó que este jubileo es para todos los maestros, los que están en servicio, los que ya se jubilaron, los que ya terminaron la carrera, pero aún no se titulan y para los jóvenes que están estudiando para ser maestros, de igual manera invita a las catequistas y a todas las personas que se dedican a la educación, agregó que las inscripciones empezarán a las ocho de la mañana y a las nueve será la primera conferencia.

A la una y media de la tarde será la santa misa, declaró que el “Jubileo de los Maestros” significa celebrar la gracia de Dios a través de la enseñanza.

Se tendrá la eucaristía, la reconciliación, la procesión, y la petición de la indulgencia.

Es una acción a través de la cual Dios nos bendice con el perdón, la alegría la satisfacción de acercarnos a él.