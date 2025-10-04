Retiran Bomberos enjambres de abejas

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos retiraron un enjambre de abejas en la Universidad de Matehuala que representaba un riesgo para los estudiantes, gracias a su pronta acción no hubo lesionados.

Los hechos fueron reportados de la institución educativa, representaba un peligro para los estudiantes pues hay algunos que son alérgicos a las abejas, por lo que inmediatamente acudieron elementos de esta corporación con un apicultor y empezaron a realizar el rescate del panal con gran éxito, afortunadamente no hubo ningún estudiante lesionado.

Posteriormente reportaron una colmena de avispas en las instalaciones de la fábrica Draxmaier para el control de varias colmenas de avispas y moscardones, por lo que los bomberos se colocaron su equipo especial y empezaron a retirar las colmenas.

No hubo personas picadas, se trabajó rápidamente ya que son cientos los trabajadores que están en esta empresa y las colmenas presentaban un verdadero peligro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, también un camión de gran volumen derribó cables de alta tensión en la calle de Ignacio Ramírez, lo cual representaba un problema, ya que en la calle quedaron colgando los cables, por lo que los bomberos acordonaron el área para evitar que una persona pasara y evitar que sufriera una descarga eléctrica.