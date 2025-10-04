logo pulso
Amplían convocatoria del programa RESET

Promueve Modo de salud, universitarios libres de adicciones

Por Jesús Vázquez

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Amplían convocatoria del programa RESET

Matehuala.- El Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones, informa que la convocatoria RESET: Modo de Salud, Universitarios Libres de Adicciones amplió su periodo de recepción de propuestas hasta el 19 de octubre de 2025, atendiendo la solicitud de jóvenes universitarios interesados en participar.

Los proyectos podrán presentarse en categorías como prevención educativa, redes de bienestar emocional, propuestas artísticas y culturales, entornos saludables libres de consumo, siendo evaluados bajo criterios de pertinencia, originalidad, viabilidad técnica, impacto social y perspectiva ética, cabe hacer mención que lamentablemente en la actualidad hay muchos jóvenes con problemas de diferentes tipos de adicciones en Matehuala. 

La regidora de Salud, Adela Rojas Mendoza invita a la comunidad universitaria a participar en el programa “RESET”, Universitarios libres de adicciones, que busca impulsar propuestas innovadoras para la prevención y erradicación de adicciones en espacios educativos, la fecha límite para entregar proyectos era hasta el próximo 19 de octubre.

Comentó que habrá premios de diez mil pesos al primer lugar, siete mil quinientos pesos al segundo lugar y cinco mil pesos al tercer lugar, agregó que la voz de la juventud es la clave para construir un Matehuala más saludable. 

