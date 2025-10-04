Policías enfrentan a los malosos

Matehuala.- La noche del jueves se reportó una persecución a balazos entre elementos de la Guardia Civil Estatal y civiles que viajaban en una camioneta color blanco, en la calle Bustamante, la persecución fue por las colonias Bustamante 3 y la San Antonio, hasta el momento las autoridades no han dado información de lo ocurrido.

Testigos reportaron la balacera en la calle Bustamante, en el tramo que conduce a la colonia Bustamante 3, colonia Fresnos y San Antonio, en la que agentes de la Guardia Civil perseguían a una camioneta color banco, en la refriega hubo disparos de armas de fuego durante la persecución, los vecinos al ver lo que ocurría mejor se encerraron en sus casas.

Aunque muchas personas que escucharon los disparos, no sabían lo que estaba ocurriendo, ya que también iniciaron las fiestas de San Francisco de Asís en varios sectores de la ciudad, y muchos pensaban que era pólvora por las fiestas patronales a este santo, sin imaginar lo que ocurría.

De acuerdo a información extraoficial, la balacera se extendió hasta la comunidad de San Vicente, hasta el momento los elementos de la Guardia Civil Estatal no han informado sobre lo ocurrido, sin embargo, los vecinos de la colonia Bustamante piden que haya información oficial para estar prevenidos y no salir ya por las noches de su casa.

