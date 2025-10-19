Jornada de salud con poca respuesta

CIUDAD VALLES.- Rotarios y DIF colaboran en brigada de salud y acuden pocos pacientes a recibir atención de diversas especialidades médicas que se ofrecían.

Entre Rotarac, Rotarios Tantocob, Cruz Roja, DIF y Cáritas organizaron una jornada de salud a la que habrían acudido alrededor de un centenar de personas, de acuerdo con datos ofrecidos por uno de los organizadores, Alfredo García Solís, quien es presidente del Club Rotarios Tantocob.

En las carpas colocadas en la plaza principal hubo módulos de medicina interna, cirugía general, oftalmología, ginecología y pediatría; también dieron servicios como fisioterapia, psicología o nutrición y hubo además donación de cabello para pelucas oncológicas. No obstante, de las nueve de la mañana a poco antes de las dos de la tarde hubo alrededor de 100 personas interesadas, algunas de ellas canalizadas al Hospital General para dar seguimiento a sus padecimientos y que puedan sanar.