logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Jornada de salud con poca respuesta

Hubo módulos de medicina interna, cirugía general, oftalmología, ginecología y pediatría

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Jornada de salud con poca respuesta

CIUDAD VALLES.- Rotarios y DIF colaboran en brigada de salud y acuden pocos pacientes a recibir atención de diversas especialidades médicas que se ofrecían.

Entre Rotarac, Rotarios Tantocob, Cruz Roja, DIF y Cáritas organizaron una jornada de salud a la que habrían acudido alrededor de un centenar de personas, de acuerdo con datos ofrecidos por uno de los organizadores, Alfredo García Solís, quien es presidente del Club Rotarios Tantocob.

En las carpas colocadas en la plaza principal hubo módulos de medicina interna, cirugía general, oftalmología, ginecología y pediatría; también dieron servicios como fisioterapia, psicología o nutrición y hubo además donación de cabello para pelucas oncológicas. No obstante, de las nueve de la mañana a poco antes de las dos de la tarde hubo alrededor de 100 personas interesadas, algunas de ellas canalizadas al Hospital General para dar seguimiento a sus padecimientos y que puedan sanar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Taxista choca contra poste; pasajera herida
Taxista choca contra poste; pasajera herida

Taxista choca contra poste; pasajera herida

SLP

Redacción

Habrá concurso de fotografía de catrines y catrinas
Habrá concurso de fotografía de catrines y catrinas

Habrá concurso de fotografía de catrines y catrinas

SLP

Carmen Hernández

Hay premios especiales para los tres primeros lugares

Aumentan los males respiratorios, piden a población protegerse
Aumentan los males respiratorios, piden a población protegerse

Aumentan los males respiratorios, piden a población protegerse

SLP

Carmen Hernández

Por la temporada, pueden resultar peligrosos

Incendio arrasa con una bodega
Incendio arrasa con una bodega

Incendio arrasa con una bodega

SLP

Redacción