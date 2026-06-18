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Joven, a punto de ahogarse

Por Carmen Hernández

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Joven, a punto de ahogarse
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      RIOVERDE.- Joven estuvo a punto de morir ahogado en el paraje de La Taza, se desmayó en el agua, pero pudo ser rescatado por sus amigos para evitar que muriera ahogado. 

      Los hechos ocurrieron en la comunidad de Solano, cuando un grupo de amigos, acudió a refrescarse en el paraje La Taza y el paseo de pronto pudo convertirse en una tragedia. 

      Un joven de los que iban en el grupo se metió a nadar al riachuelo, pero de pronto se desmayó, por lo que los amigos corrieron a auxiliarlo, lo sacaron del agua ya que de no haberlo hecho pudo haber muerto ahogado. 

      Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, siendo trasladado de urgencia al Hospital IMSS Bienestar, para que fuera atendido y estabilizado, pues aún seguía con algunas molestias.

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