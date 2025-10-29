Joven cae de su propia altura y se lesiona

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Joven cae de su propia altura y resulta con severas lesiones, esto en la calle Luis Donaldo Colosio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal dieron a conocer que recibieron una llamada de auxilio, por lo que de manera inmediata acudieron a la calle Luis Donaldo Colosio para checar al joven quien resultó con lesiones graves.

El joven de 22 años de edad había caído de su propia altura, y se le brindaron los primeros auxilios, por lo que fue trasladado por paramédicos para recibir atención médica en el IMSS-Bienestar.