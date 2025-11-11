logo pulso
Joven “confundida”, a cargo de PPNNA

Fue encontrada ebria, buscaba a su pareja

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- El caso de la joven menor de edad que se encontraba en estado de ebriedad en la colonia Mirador quedó en manos de la PPNNA de Xilitla. 

De acuerdo con el DIF Municipal de Valles, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Xilitla, se hará cargo de la joven que, en aparente estado de ebriedad, fue encontrada este domingo en las inmediaciones de la colonia, por ser una menor de 15 años que estaba lejos de su casa familiar y quien aparentemente buscaba a su pareja, un hombre de más de 20 años de edad. 

El caso se turnó de manera inmediata a las autoridades de ese municipio, luego de que los familiares de la adolescente vinieron a Valles por ella.

