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La Ciudad Judicial, aún es un proyecto

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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La Ciudad Judicial, aún es un proyecto
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      CIUDAD VALLES.- Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) dijo que ya hay un terreno para construir la Ciudad Judicial en Valles, pero no quiso revelar lugar ni estatus del proyecto a desarrollar.

      Hoy estuvo en Valles, en una reunión privada con el alcalde de Valles en la que se trató el tema de la muchas veces llamada Ciudad Judicial, aunque cuando se le preguntó sobre el presupuesto que se destinaría, dijo que esa cuestión está en ciernes y, cuando, a su vez, se le cuestionó sobre el terreno donde estaría ese lugar, dijo que se reservaría la información hasta concretar más acuerdos.

      Por lo que este proyecto habrá que esperar hasta definir su viabilidad por parte de autoridades.

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