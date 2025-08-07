La zona tének, un basurero

CIUDAD VALLES.- En la zona tének volvió el problema de que n o llega el camión de la basura y los desechos se acumulan en varios ejidos y es un problema de insalubridad.

De nueva cuenta, hubo quejas de habitantes de varias poblaciones de la cordillera que han acumulado basura en los confinamientos separados del piso, sin que acuda el vehículo recolector.

Los quejosos de La Lima, La Subida, Las Chochas, Rancho Nuevo y La Pila fueron los que expresaron su descontento con Servicios Municipales que, días antes, también los ha dejado sin recorridos y, por ende, están hasta el copete de bolsas en las mesas-basurero.

El problema es que los itinerarios que les dan a conocer se desfasan y tardan en agarrar otra vez el calendario acostumbrado, provocando que se acumulen los desechos y se genere un foco insalubre.

