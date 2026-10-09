Ladrones roban cables de energía en kínder

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Ciudad Fernández.- Amantes de lo ajeno dejan sin luz al Jardín de Niños Frida, ciudadanos apoyan a la institución educativa por los daños que enfrentan, debido a los objetos que fueron robados. En la institución educativa los sanitarios del Jardín de Niños estaban en mal estado, sin embargo, fueron rehabilitados ante las necesidades de que los alumnos cuenten con sanitarios en buenas condiciones.

Pero la institución fue víctima de la delincuencia, los amantes de lo ajeno se llevaron el cableado de la energía eléctrica, quedándose el kínder sin energía eléctrica, por lo que el grupo Sonido Generación Norteña, al percatarse de la situación que enfrentaba la institución, brindó el apoyo y adquirió el cable, que fue colocado, también se contó con el apoyo de Abraham Gálvez.

Hoy en día los niños están contentos porque ya cuentan con luz eléctrica, se espera que se refuerce la vigilancia en dicho sector, para abatir el problema de robos que se está generando en este sector de la ciudad.