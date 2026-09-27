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Las curaciones in situ reducen casos de miasis

Productores aplican medicamentos a animales afectados

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Las curaciones in situ reducen casos de miasis
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      CIUDAD VALLES.- Número de casos de miasis en ganado vacuno es incierto porque muchos de los que curan a sus vacas ya no están reportando los animales dañados, dijo Alejandro Ruelas Purata, presidente de la Unión Ganadera Regional.

      Comentó que aunque la cantidad de casos supera el millar en la entidad, se ha perdido la cuenta real de las afectaciones porque muchos de los productores pecuarios pusieron manos a la obra y ellos mismos aplicaron los medicamentos y fármacos que combaten el gusano barrenador del ganado.

      Expresó que el problema, surgido en la última semana del año pasado e inicios del presente se ha extendido con mayor complejidad en la Unión Americana que en México, actualmente.

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