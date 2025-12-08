Las familias compran pastle y musgo para adornar nacimiento

logo pulso
Por Carmen Hernández

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Inició  la venta de musgo y pastle, los puestos estarán instalados hasta el 24 de diciembre para que familias adquieran este implemento para adornar sus nacimientos.  

Comerciantes dieron a conocer que ya se instalaron los puestos para la venta de musgo, el precio oscila desde 10 y hasta 50 pesos, según la pieza que adquieran las personas.  

En cuanto el pastle, está en 50 pesos el costal, siendo un poco más económico pero necesario para el adorno del nacimiento que instalan familias en sus casas para realizar la acostada del Niño Dios. 

Muchas familias que tienen la tradición de colocar su nacimiento, ya realizaron sus compras para los próximos días iniciar con las fiestas que unen a la familia como es la Navidad.

