Estado

Las lluvias incomunican Rancho Nuevo y Paraíso

Por Carmen Hernández

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Las lluvias incomunican Rancho Nuevo y Paraíso

Ciudad Fernández.- Tras las intensas lluvias que se han registrado permanecen incomunicadas las comunidades de Rancho Nuevo y Paraíso, por lo que autoridades para brindar apoyo a los afectados ya puso en servicio un albergue. 

El director de Protección Civil Municipal Isai Arellano, dio a conocer que se continúa con un monitoreo constante en los ríos para prevenir más riesgos para la población por las lluvias que no cesan. 

Señaló que las tormentas han dejado incomunicadas dos comunidades, por lo que se están coordinando con más autoridades ejidales para poder aplicar algunas acciones preventivas.  Adelantó que se cuenta con el albergue municipal con suficiente espacio, para que sea utilizado en caso de ser necesario en apoyo de familias que estén en riesgo.  

Dijo el funcionario que se estará reforzando la vigilancia en los linderos de los ríos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La situación se ha tornado peligrosa, pero en los cruces del Paraíso, Ojo de Agua de Solano y La Noria, aún están cruzando habitantes en sus vehículos, pero se está incrementando el nivel del agua, por lo que se le pide a la población no cruzar los arroyos desde hoy, porque continuarán las lluvias y se generan más riesgos de que pueda ocurrir una tragedia.

