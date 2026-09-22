Lista campaña de enmiendas que se realizará

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RIOVERDE.- Todo listo para la campaña de enmiendas, las personas deberán de presentar su documentación y tienen hasta el 8 de octubre para presentar la documentación.

El oficial del Registro Civil, Felipe Rivera Martínez, explicó que todas las personas que tengan problemas con su acta de nacimiento, se pueden acercar para recibir la información a cada una de las 4 oficialías con las que se cuenta en el municipio.

La documentación se estará recibiendo hasta el 8 de octubre, la jornada solo es para las actas asentadas en el municipio y que las personas cuenten con errores que hay que corregir.

El servicio será totalmente gratuito, solo deberán de acercarse a las oficinas de Registro Civil, donde se recibirá la documentación que se requiere para el trámite que se va a realizar, finalizó.

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