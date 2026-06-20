Llama la iglesia a orar por la paz
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RIOVERDE.- Este sábado la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría elevará una oración por la paz en el mundo, por lo que piden a la feligresía colocar un moño blanco en las viviendas, como parte del llamado a la paz y orar porque haya tranquilidad.
La Parroquia de Santa Catarina de Alejandría dio a conocer que a las 3 de la tarde la Iglesia se une al llamado por una oración por la paz en el mundo y en el país.
Hicieron un llamado a la feligresía para que coloquen un moño blanco o en los negocios y casas, como parte importante de la lucha porque retorne la tranquilidad en todas las regiones del municipio y del país.
Señalaron que cuando suenen las campanas, suspendan las actividades y se pongan a orar por la paz en la tierra, acompañando este momento de oración.
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