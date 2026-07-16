Llama la OIM a frente común contra fracking

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CIUDAD VALLES.- El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) pide la intervención de los empresarios turísticos para que adopten una postura contra el fracking.

En el texto que enviaron a los empresarios turísticos, Juan Felipe Cisneros Sánchez refirió que tanto los que se dedican a la promoción y turismo en la región conocen la naturaleza y ecología de la zona y que tanto ellos como los indígenas deben trabajar de la mano en contra del fracking.

Ya que de llevarse a cabo esta práctica, afectaría a todos.

Advierte que a través de una sola voz, las empresas, los hoteles, guías y comercios dedicados al turismo para legitimar la voz en contra de la paraestatal y su Plan Estratégico 2025, deben hacer un frente común para que se detengan estas presuntas acciones que se llevarían a cabo en próximos tiempos.

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