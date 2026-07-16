logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llama la OIM a frente común contra fracking

Pide a empresarios turístico adopten su postura

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Llama la OIM a frente común contra fracking
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) pide la intervención de los empresarios turísticos para que adopten una postura contra el fracking.

      En el texto que enviaron a los empresarios turísticos, Juan Felipe Cisneros Sánchez refirió que tanto los que se dedican a la promoción y turismo en la región conocen la naturaleza y ecología de la zona y que tanto ellos como los indígenas deben trabajar de la mano en contra del fracking. 

      Ya que de llevarse a cabo esta práctica, afectaría a todos.

      Advierte que a través de una sola voz, las empresas, los hoteles, guías y comercios dedicados al turismo para legitimar la voz en contra de la paraestatal y su Plan Estratégico 2025, deben hacer un frente común para que se detengan estas presuntas acciones que se llevarían a cabo en próximos tiempos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      OIM pide a empresarios turísticos repudiar fracking en Huasteca
      OIM pide a empresarios turísticos repudiar fracking en Huasteca

      OIM pide a empresarios turísticos repudiar fracking en Huasteca

      SLP

      Huasteca Hoy

      El llamado incluye hoteles, guías y comercios para legitimar la voz contra la paraestatal.

      Cabildo de Valles pone obstáculos a fracking
      Cabildo de Valles pone obstáculos a fracking

      Cabildo de Valles pone obstáculos a fracking

      SLP

      Huasteca Hoy

      Ramón Ortiz Loredo confirmó que ninguna autoridad podrá operar fracking en Valles tras la decisión del Cabildo.

      Camerata del Edo. ofrece concierto en Matehuala
      Camerata del Edo. ofrece concierto en Matehuala

      Camerata del Edo. ofrece concierto en Matehuala

      SLP

      Jesús Vázquez

      FGE recibe denuncia por agresión a tres sacerdotes
      FGE recibe denuncia por agresión a tres sacerdotes

      FGE recibe denuncia por agresión a tres sacerdotes

      SLP

      Jesús Vázquez