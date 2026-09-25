Llaman a donar trenzas de cabello para pelucas oncológicas

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RIOVERDE.- Continúan recibiendo trenzas para pelucas oncológicas, el departamento de Luz Rosa, para apoyar a mujeres que sufren cáncer.

Cabe destacar que el DIF cuenta con el departamento de Luz Rosa que brinda atención a las personas que padecen cáncer, donde se les brinda diversos apoyos a las personas que sufren este mal.

Las personas interesadas en donar trenzas deberán ser de una proporcionar de 30 centímetros de largo, limpio y sin cabello decolorado, puede ser natural o teñido.

La trenza es enviada a una empresa donde se realizan pelucas oncológicas, las cuales posteriormente son entregadas a personas que lo necesiten.

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El Dif continúa invitando a la población para que se acerque y done alguna trenza, para beneficiar a personas que sufren cáncer.