Llaman a donar trenzas de cabello para pelucas oncológicas
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RIOVERDE.- Continúan recibiendo trenzas para pelucas oncológicas, el departamento de Luz Rosa, para apoyar a mujeres que sufren cáncer.
Cabe destacar que el DIF cuenta con el departamento de Luz Rosa que brinda atención a las personas que padecen cáncer, donde se les brinda diversos apoyos a las personas que sufren este mal.
Las personas interesadas en donar trenzas deberán ser de una proporcionar de 30 centímetros de largo, limpio y sin cabello decolorado, puede ser natural o teñido.
La trenza es enviada a una empresa donde se realizan pelucas oncológicas, las cuales posteriormente son entregadas a personas que lo necesiten.
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El Dif continúa invitando a la población para que se acerque y done alguna trenza, para beneficiar a personas que sufren cáncer.
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