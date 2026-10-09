Llaman a inscribirse en Caravana del Migrante

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CERRITOS. - Anuncian la Caravana del Migrante que iniciará su trayecto por el país a partir del 16 de diciembre, en la que se unirán migrantes que vienen a diversos estados de la república.

Migrantes Unidos en Caravana llevarán a cabo la 22 edición, para evitar llegar a sufrir alguna contingencia, el grupo contará con apoyo de corporaciones de seguridad en su trayecto.

La cita para el registro es este próximo 15 de diciembre en la Arena de Laredo, Texas, a partir de las 10 de la mañana.

Se tiene contemplado la salida para México para el próximo 16 de diciembre a partir de las 3:30 de la mañana, para iniciar el trayecto por diversas carreteras del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los interesados deberán de registrarse en tiempo y forma, el año pasado arribaron más de 1,500 vehículos. Lo que se busca es que lleguen con bien las familias y evitar que sean extorsionados en el trayecto a sus lugares de origen.