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Llaman a los jóvenes a recoger cartilla del servicio militar

Por Carmen Hernández

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a los jóvenes a recoger cartilla del servicio militar
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      RIOVERDE.- Las cartillas del servicio militar nacional que no sean recogidas antes del 1 de julio, serán incineradas, por lo que se exhorta a los jóvenes que cumplieron con su servicio militar y que no la han recogido, acudir a la Junta de Reclutamiento, ya que luego enfrentarán una serie de problemas para poder obtener este documento de identificación.

      Guadalupe Martínez directora de la Junta de Reclutamiento, refiere que los jóvenes de la clase 2006 y remisos que no se han presentado al Palacio Municipal a recoger la cartilla militar liberada en la Doceava Zona Militar, tendrán como fecha límite el 30 de junio para que acudan por ella, porque es de vital importancia para realizar trámites en diversas dependencias oficiales.  

      Los jóvenes deberán presentarse con una identificación de 8 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes. 

      Adelantó que las personas que no se presenten a recoger este importante documento, el próximo 1 de julio serán incineradas. 

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