Llaman a tomar precauciones ante las precipitaciones

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MATEHUALA.- Se han estado presentando ligeras lluvias en Matehuala y sus comunidades; de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional las lluvias continuarán el resto de la semana, por lo que Protección Civil pide no transitar por zonas inundadas para

evitar incidentes.

Recomiendan a la ciudadanía evitar salir mientras está lloviendo para evitar riesgos, y proteger sobre todo a los menores y adultos mayores y no dejarlos salir a la calle si está empezando a llover, para evitar que adquieran enfermedades respiratorias, y estar muy al pendiente de las indicaciones que de Protección Civil Municipal.

Se espera que en estos días continúen las tormentas eléctricas en Matehuala, por lo que se recomienda no colocarse bajo los árboles ya que suelen caer rayos bajo los árboles, evitar salir en motocicleta y en carro mientras está lloviendo, si están en la calle mientras llueve buscar un lugar seguro para resguardarse.

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También se recomienda proteger a las mascotas, si las personas tienen perros o gatos buscar un lugar para resguardarlos mientras se encuentran las fuertes tormentas, guardar motocicletas en un lugar seguro y en el caso de que llueva y esté afuera no exponerse a salir a guardarlas ya que las fuertes corrientes de agua pueden derribar a las personas.