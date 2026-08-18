Lluvia colapsa cable de la red eléctrica

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Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se registraron la noche del domingo, cayó un peligroso cable de energía eléctrica en el Boulevard Turístico en el cruce con la carretera 57, lo que dejó sin suministro eléctrico durante varias horas a la zona, además del riesgo que representaba para peatones y vehículos.

Los hechos se registraron derivados de una fuerte tormenta eléctrica acompañada de intensos vientos, estas condiciones provocaron que un cable de energía eléctrica cayera sobre el Boulevard Turístico y la carretera 57, debido al peligro que representaba que el cable permaneciera en esta zona, se solicitó apoyo a través del número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal y de la Policía Municipal, quienes para evitar un accidente que pudiera terminar en tragedia, decidieron cerrar la zona y solicitar el apoyo de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se desvió el tráfico y se impidió el paso de personas y vehículos por el área.

Posteriormente, personal de la CFE llegó al lugar para realizar las labores correspondientes y restablecer las condiciones de seguridad.

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Después de varios minutos de trabajo, lograron solucionar el problema y retiraron los cables que se encontraban tirados sobre la calle, ya que, al estar en contacto con el agua de lluvia, podían representar un riesgo de descarga eléctrica.