Lluvias provocan caída de árbol y una barda

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Matehuala.- La noche del lunes se registraron varias emergencias en la ciudad debido a las lluvias que se han registrado, entre los incidentes reportados destacaron el colapso de la barda de una vivienda antigua y la caída de un árbol sobre una casa. En ambos casos se contó con la intervención de las corporaciones de auxilio, que trabajaron para atender las emergencias y prevenir riesgos mayores.

El primer incidente ocurrió en la calle Librado Rivera, en la zona centro de la ciudad, donde fue reportado el colapso de la barda de una vivienda antigua, al momento del derrumbe no transitaban personas por el lugar ni había vehículos estacionados, por lo que no se registraron personas lesionadas ni daños a terceros.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal para retirar los escombros de la vía pública y restablecer la circulación vehicular.

Minutos después se recibió el reporte de la caída de un árbol en el cruce de la Privada Regules y la calle 5 de Mayo.

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El árbol afectó parte de una vivienda y obstruyó la banqueta, representando un riesgo para peatones y automovilistas.

Elementos de Protección Civil Municipal acordonaron el área para evitar accidentes, mientras que personal del Departamento de Ecología acudió posteriormente para realizar el corte y retiro del árbol, así como la limpieza de la zona afectada.