Localizan a adulto mayor muerto

RIOVERDE.- Un adulto mayor fue localizado sin vida en potrero de El Huizachal, un adulto mayor originario del ejido Santa Isabel, el cual fue encontrado por las autoridades ejidales.

Los lamentables hechos ocurrieron la noche del pasado viernes a las 8:39 de la noche, cuando corporaciones policíacas recibieron una llamada de auxilio de las autoridades ejidales, sobre el hallazgo de una persona sin vida en un potrero, por lo que requerían su presencia para tomar conocimiento de los hechos.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal activaron los protocolos de seguridad y acudieron al lugar.

También se congregaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre que en vida llevó el nombre de Guillermo de aproximadamente 70 años de edad y con domicilio en la calle Leyes de Reforma del Ejido Santa Isabel, no presentaba signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de servicios periciales acudieron al potrero, levantaron el cuerpo del infortunado y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, quienes realizaron la necropsia de ley, para establecer las verdaderas causas de su muerte.