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Matehuala.- Este domingo se llevará a cabo el gran destape y subida de las máscaras de huehues, a las cinco de la tarde, en la Plaza de Armas.

Jesús Torres Arias, director del grupo de danza folclórica Coatlicue, dijo que la subida de máscaras es un ritual de la temporada de Xantolo, mediante el cual se resguardan las máscaras de los huehues, las cuales permanecerán guardadas durante un año sin salir a la luz.

Este evento se realiza cada año a finales de noviembre y consiste en llevar a cabo un último baile con las comparsas de huehues, así como la limpieza y purificación de las máscaras, para evitar que quede algún espíritu o energía no deseada antes de guardarlas.

Para finalizar el ritual, las máscaras se suben o se guardan de manera simbólica o física, y será hasta el próximo ciclo ceremonial cuando vuelvan a bajarse, alrededor del 29 de septiembre.

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Esta es una tradición de la Huasteca Potosina, sin embargo, durante los últimos años el grupo Coatlicue ha llevado a cabo diversas actividades relacionadas con el Xantolo en Matehuala, con la finalidad de que la población conozca estas costumbres y tradiciones.

Entre ellas destaca su participación anual con una comparsa de huehues que acude a bailar al Panteón Guadalupe.

Exhortó a la población acudir este domingo a las cinco de la tarde a la Plaza de Armas, para presenciar la subida de las máscaras de huehues del Xantolo 2026.

Agregó que este evento será completamente gratuito y se realiza con la finalidad de acercar a la ciudadanía a las tradiciones y expresiones culturales de San Luis Potosí.