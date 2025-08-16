Mapaches invaden los mercados municipales
CIUDAD VALLES.- La directora de Mercados y la Profepa sostuvieron una plática con locatarios para sugerirles que no dañen a la familia de mapaches que visita los mercados todas las noches.
La mañana de este viernes, la directora de los Mercados Municipales, Rocío Arias Palomares, acompañada de personal de Ecología y del delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Celestino Rivas González, se encontraron con locatarios de los mercados municipales para dar a conocer las disposiciones que hay que seguir para que la familia de mapaches que hace rondas nocturnas no se vuelvan una plaga incontrolable y que además no se les haga daño ni se les sacrifique, por ningún motivo.
La familia de estos mustélidos ha estado causando tiradero de basura y desorden de enseres y trastes en locales de comida, por las noches, como se ha dado a conocer por los veladores y gente que acude de noche.
