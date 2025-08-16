Mony Ramos deja huella en el diamante

logo pulso
Por Romario Ventura

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
La temporada de verano llegó a su fin y, una vez más, Mony Ramos dejó su huella en el diamante, confirmando su estatus como una de las figuras más destacadas del softbol potosino y regional. Con una campaña repleta de títulos y reconocimientos, la jugadora cerró el ciclo 2023-2025 con una colección de logros difícil de igualar.

Ramos se consagró tricampeona de bateo en San Luis Potosí por tercer año consecutivo (2023, 2024 y 2025), refrendando su poder ofensivo. A ello sumó tres campeonatos estatales en Tamaulipas, dos participaciones en nacionales en fase de playoffs y un campeonato en el Real del Potosí, certamen con el que se despidió del máximo circuito estatal.

Su desempeño como cuarto bat titular en el representativo 20U fue clave para los triunfos del equipo, además de ganarse un lugar como jugadora titular de la Selección de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Nacional Estudiantil. La temporada también la vio coronarse en la Liga Zampa y en la Liga Premier, así como alcanzar el subcampeonato en la Liga Tunera con PRODONSA.

No solo brilló como jugadora, Ramos también asumió el rol de coach del equipo femenil de beisbol infantil del estado y continúa formando parte del programa municipal de atletas.

Actualmente, la potosina entrena a tope en su casa, Mont Park, con la mira puesta en un cierre de año repleto de torneos de alto nivel. Entre sus próximos retos está el cierre de la Liga Élite con los equipos Serviagua y Tóxicos, además del esperado regreso de los Yankees de San Luis, equipo varonil de alto rendimiento con el que también tendrá participación.

