50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Estado

Más despensas de Sedesore para Tecmol

Delegada del DIF y Romero Calzada publican fotos de la llegada del cargamento

Por Redacción

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Más despensas de Sedesore para Tecmol

CIUDAD VALLES. -¿No que no? Llega nueva carga de despensas de Sedesore a José Luis Romero Calzada “Tecmol” a su bodega de calle Niños Héroes.

Esta mañana, tanto la delegada del DIF estatal, Rebeca Robledo, como Romero Calzada publicaron fotografías de la llegada de otro cargamento de 10 mil despensas, tales como las que llegaron a Valles, directamente a un domicilio que se encuentra en Niños Héroes, entre Juan Sarabia y Obregón.

En la pasada visita a Valles, el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona dijo que eran mentiras los dichos de Romero Calzada sobre la cantidad de apoyos que se le habían confiado y mencionó que metería en cintura al político de Salinas, no obstante, este sábado llegó otro cargamento a un domicilio que el mismo Romero ha identificado como parte de una renta que hace su familia.

