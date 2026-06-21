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Matan y destazan ganado en zona Tének

Es la segunda vez que matarifes cometen este tipo de delito

Por Redacción

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Matan y destazan ganado en zona Tének
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      CIUDAD VALLES.- Matan y destazan vaca en una propiedad de la Zona Tének, aunque se dijo que no es la primera vez que el afectado sufre este tipo de delito.

      En la carretera Valles-San Antonio Huichimal, a la altura del ejido Buena Vista, un productor pecuario del lugar descubrió que habían sacrificado y despedazado una vaca de su propiedad que se encontraba criando, recientemente. Este hecho fue puesto como una denuncia en la Agencia del Ministerio Público, Fiscalía General del Estado (FGE), puesto que los hechos fueron el 14 de junio, pero ya antes habían matado a otro de sus animales en el interior de su propiedad.

      Los matarifes dejaron el costillar y la cabeza de la vaca, aunque cargaron con los demás miembros, en una clara muestra de que se fueron rápido del lugar, de acuerdo con el afectado.

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