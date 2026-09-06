Ciudadanos de Matlapa retienen a policías municipales

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Una fuerte movilización se registró este domingo en el municipio de Matlapa, en la Huasteca Potosina, tras la muerte de un hombre que habría sido detenido por elementos de la Policía Municipal.

Detalles confirmados sobre la detención y fallecimiento

De acuerdo con información preliminar, los hechos habrían ocurrido la tarde del sábado 5 de septiembre, cuando los agentes presuntamente detuvieron al ciudadano y posteriormente lo habrían golpeado mientras se encontraba bajo custodia; sin embargo, los golpes habrían sido excesivos.

Por lo que, tras la detención, el hombre habría sido trasladado a un hospital ubicado en Axtla de Terrazas, donde permaneció varias horas recibiendo atención médica.

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Posteriormente, sus familiares habrían recibido la noticia de su fallecimiento, presuntamente a consecuencia de las lesiones.

Impacto en la comunidad y reacción ciudadana

El caso generó indignación entre habitantes de la región, quienes durante la tarde de este domingo comenzaron a concentrarse para exigir que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la detención y el posterior fallecimiento del ciudadano.

La protesta llegó hasta las instalaciones de la comandancia municipal de Matlapa, donde la situación escaló y un grupo de manifestantes ingresó al inmueble.

Videos difundidos a través de redes sociales muestran parte de la movilización y la tensión que se vivió en las calles del municipio.

En las imágenes se observa a decenas de personas recorriendo las vialidades y, entre la multitud, al menos dos policías municipales que habrían sido sacados de la comandancia y retenidos por los manifestantes.

Los agentes fueron llevados por las calles mientras los ciudadanos lanzaban consignas y exigían justicia por el hombre que presuntamente habría fallecido después de ser detenido.

La protesta se desarrolló entre gritos y reclamos hacia los elementos policiales, mientras los participantes exigían que el caso no quedara impune y que se investigara la actuación de los agentes involucrados.

Hasta la tarde de este domingo, autoridades municipales y estatales no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.