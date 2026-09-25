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Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

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Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

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Estado

Melani participará en festival mexicano de taekwondo

Por Carmen Hernández

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Melani participará en festival mexicano de taekwondo
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Melanie Anahí Tovar participará en el Festival Mexicano de Taekwondo G10 a celebrarse en la ciudad de Zacatecas, esperando traerse el triunfo en el evento deportivo a realizarse. 

      Cabe destacar que Melanie Anahí Tovar de 19 años de edad, es originaria de San Ciro de Acosta, una deportista que le gusta practicar el taekwondo, es cinta negra de 1er Dan, quien se trasladó a Zacatecas para participar en el Festival Mexicano de Taekwondo G10 que se celebrará del 24 al 27 de septiembre.  

      La joven deportista competirá en la categoría 49 kilogramos modalidad Kvorugi. 

      La estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde dijo que va bien preparada para obtener el primer lugar en el evento deportivo.

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