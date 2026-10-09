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Monitorean las parcelas para detectar plagas

Se coordinan autoridades municipales y personal de Sanidad Vegetal

Por Carmen Hernández

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Monitorean las parcelas para detectar plagas
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      San Ciro de Acosta.- Monitorean parcelas agrícolas para detectar la plaga de langosta y poder eliminarla para que no dañe los cultivos. 

      El alcalde Luis Carlos Pereyra Govea dio a conocer que se está trabajando de manera coordinada con el Comité de Sanidad Vegetal, por lo que se están recorriendo las parcelas para detectar la plaga, se han monitoreado las comunidades de Cerrito de la Cruz, que colinda con el municipio de Arroyo Seco, Querétaro. 

      Pidió a los productores que estén al pendiente, reconocen que los avistamientos son mínimos, pero se está actuando de manera coordinada para evitar que la plaga siga avanzando. 

      Hizo un llamado a la población para que esté alerta ante esta plaga, lo único que se busca es cuidar y proteger cada una de las hectáreas de los cultivos que se tienen en el municipio, por los daños que llega a causar la plaga, generando severas pérdidas a productores.

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