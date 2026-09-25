logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Mortandad de ganado por gusano barrenador

No se atienden animales que sufren este mal

Por Carmen Hernández

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Mortandad de ganado por gusano barrenador
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Reportan mortandad de ganado por el gusano barrenador se han perdido cabezas en Alamitos y Nacimiento, los productores ganaderos ahora enfrentan esta epidemia.  

      Habitantes dieron a conocer que el gusano barrenador ha llegado a las comunidades, dejando pérdidas a los productores, al perder varios animales debido a este mal.  

      Prueba de ello es que en la comunidad del Nacimiento se han reportado 4 muertos y en la comunidad Alamitos 6 muertes de animales.  

      Señalaron que se han perdido becerros, vacas y toros, algunos andamos de los animales andaban libres en el cerro. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Indicaron que el municipio les ha entregado un kit para curar los animales que enfermen de este mal, para evitar que lleguen a morir o que más animales se lleguen a contagiar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pronostican un fin de semana lluvioso
      Pronostican un fin de semana lluvioso

      Pronostican un fin de semana lluvioso

      SLP

      Redacción

      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia
      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia

      Mujer secuestra a su padrasto; quiere que le deje su herencia

      SLP

      Redacción

      La hija del afectado demanda apoyo de autoridades

      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio
      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio

      Atiende Protección Civil llamadas de auxilio

      SLP

      Carmen Hernández

      Este domingo, primera carrera de panzones
      Este domingo, primera carrera de panzones

      Este domingo, primera carrera de panzones

      SLP

      Jesús Vázquez

      Actividades de fiestas patronales de San Miguelito