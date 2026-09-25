Mortandad de ganado por gusano barrenador

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RIOVERDE.- Reportan mortandad de ganado por el gusano barrenador se han perdido cabezas en Alamitos y Nacimiento, los productores ganaderos ahora enfrentan esta epidemia.

Habitantes dieron a conocer que el gusano barrenador ha llegado a las comunidades, dejando pérdidas a los productores, al perder varios animales debido a este mal.

Prueba de ello es que en la comunidad del Nacimiento se han reportado 4 muertos y en la comunidad Alamitos 6 muertes de animales.

Señalaron que se han perdido becerros, vacas y toros, algunos andamos de los animales andaban libres en el cerro.

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Indicaron que el municipio les ha entregado un kit para curar los animales que enfermen de este mal, para evitar que lleguen a morir o que más animales se lleguen a contagiar.