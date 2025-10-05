logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Motociclista atropella a un adulto mayor

Por Carmen Hernández

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Motociclista atropella a un adulto mayor

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un adulto mayor resultó lesionado de gravedad luego de ser atropellado por un motociclista, quien también resultó lesionado durante el percance que se generó en el cruce de dos transitadas calles de la zona urbana.  

Los hechos ocurrieron en las calles Pípila y Moctezuma, cuando un hombre de 70 años de edad caminaba tranquilamente, cuando de pronto fue embestido por un motociclista, presuntamente un joven de 20 años de edad.  Tras el percance tanto el motociclista como el adulto mayor resultaron lesionados, aunque el adulto con severas lesiones, por lo que fue trasladado a recibir atención médica al Hospital IMSS  Bienestar. 

El motociclista resultó con lesiones leves, por lo que no ameritaba que estuviera en observación y fue dado de alta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acercan programas preventivos a jóvenes
Acercan programas preventivos a jóvenes

Acercan programas preventivos a jóvenes

SLP

Carmen Hernández

Llevan a cabo el transito Franciscano
Llevan a cabo el transito Franciscano

Llevan a cabo el transito Franciscano

SLP

Jesús Vázquez

Este evento se realiza en vísperas de las fiestas patronales

Arrancó campaña del mes rosa
Arrancó campaña del mes rosa

Arrancó campaña del mes rosa

SLP

Carmen Hernández

Promueven la educación vial
Promueven la educación vial

Promueven la educación vial

SLP

Carmen Hernández

Ofrecerán pláticas para estudiantes del Cbta 187