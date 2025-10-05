Motociclista atropella a un adulto mayor

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un adulto mayor resultó lesionado de gravedad luego de ser atropellado por un motociclista, quien también resultó lesionado durante el percance que se generó en el cruce de dos transitadas calles de la zona urbana.

Los hechos ocurrieron en las calles Pípila y Moctezuma, cuando un hombre de 70 años de edad caminaba tranquilamente, cuando de pronto fue embestido por un motociclista, presuntamente un joven de 20 años de edad. Tras el percance tanto el motociclista como el adulto mayor resultaron lesionados, aunque el adulto con severas lesiones, por lo que fue trasladado a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar.

El motociclista resultó con lesiones leves, por lo que no ameritaba que estuviera en observación y fue dado de alta.