Motociclista atropellada; sufre varias lesiones

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RIOVERDE.- Una mujer fue atropellada en calles de la Colonia San Miguel, resintiendo varias lesiones ya que conducía una motocicleta.

Los hechos ocurrieron en la calle Ejército Nacional, cuando una mujer viajaba en una motocicleta, de manera repentina le salió a su paso un vehículo en el cruce de la citada calle, no pudiendo frenar y generándose el impacto.

Desafortunadamente el conductor de la unidad motriz la embistió, vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios, los que tras valorarla y debido a los mínimos daños sufridos, la mujer no requirió ser trasladada a recibir atención médica al Hospital, por lo que tras un acuerdo con el conductor del otro vehículo, se retiraron del lugar.

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